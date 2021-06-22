Додон: Мы обязаны помнить и передавать память потомкам! (ВИДЕО)

0

Председатель ПСРМ подчеркнул важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

– Ровно 80 лет назад бомбили Кишинёв. Сотни зданий в нашем городе были разрушены, началась Великая Отечественная война. Мы обязаны помнить и передавать эту память нашим потомкам! – сказал он.

Он также отметил, что Мемориал воинской славы “Вечность” был создан при президентстве Владимира Воронина, и “останется на века вперёд”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.