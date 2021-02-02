Додон: Мы обязаны помнить и чтить историю Молдовы!

Cегодня наша страна отмечает важную историческую дату – 662-летие молдавской государственности. 2 февраля 1365 года венгерский король Лайош Первый подписал хартию о признании независимости Молдавского Воеводства, основанного в 1359 году. Богдан Первый, начавший народную борьбу за независимость, был признан Господарем Молдовы.

Наша страна пережила много испытаний, видела удачи и невзгоды, но самой славной страницей молдавской истории стало почти полувековое правление князя Стефана Великого и Святого, которым мы гордимся до сих пор, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.