Додон: Мы обязаны передать нашу страну внукам и правнукам, а не продать её или объединиться с кем-то

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Защита и укрепление государственности – один из приоритетов предвыборной платформы Игоря Додона.

– Мы обязаны передать нашу страну внукам и правнукам, а не продать её или объединиться с кем-то. Сохранение государственности – приоритет, который должен быть принципиальным для любого политика, – сказал он.

Додон добавил, что укрепление государственности подразумевает и решение приднестровского конфликта.

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