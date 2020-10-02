Додон: Мы обязаны передать нашу страну внукам и правнукам, а не продать её или объединиться с кем-то

Додон: Мы обязаны передать нашу страну внукам и правнукам, а не продать её или объединиться с кем-то

Защита и укрепление государственности – один из приоритетов предвыборной платформы Игоря Додона. 

– Мы обязаны передать нашу страну внукам и правнукам, а не продать её или объединиться с кем-то. Сохранение государственности – приоритет, который должен быть принципиальным для любого политика, – сказал он. 

Додон добавил, что укрепление государственности подразумевает и решение приднестровского конфликта.

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