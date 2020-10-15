Додон: Мы обязаны и будем поддерживать наших производителей! (ФОТО)

Додон: Мы обязаны и будем поддерживать наших производителей! (ФОТО)
В ходе визита в Новые Анены Игорь Додон посетил и посёлок Кирка. Кандидат встретился с коллективом кирпичного завода, выпускающего продукцию под маркой Kirka. Это предприятие – пример возрождения молдавской промышленности, отметил он на своей странице в соцсети. 

– Три года назад, после долгого простоя, завод возобновил работу. Сегодня он процветает, создаёт прекрасные, конкурентоспособные стройматериалы, вносит свой вклад в укрепление важной для страны отрасли. Пообщался с людьми, рассказал об успехах нашей команды в социально-экономической сфере, о мерах поддержки сельского хозяйства и экономических агентов. Особый интерес у людей вызвала наша программа создания 18 индустриальных платформ в регионах страны для стимулирования экономического роста, создания рабочих мест, привлечения инвестиций и организации современной транспортно-логистической инфраструктуры, – подчеркнул Додон. 
Ещё одно успешное и процветающее предприятие в Новоаненском районе – мясокомбинат в селе Бульбоака. Это один из крупнейших производителей мясной продукции в стране под маркой Mezellini, которую знают и любят по всей Молдове.
– Впечатления от визита на предприятие и встречи с коллективом: настоящий флагман пищевой промышленности страны. Современное оборудование, грамотный подход к производству. Но главное – это люди. Здесь работают мастера своего дела. Мы обязаны поддерживать таких производителей. С большим удовольствием пообщался с коллективом, пожелал им успешной работы на благо людей и страны. Рассказал об усилиях нашей команды по обеспечению продовольственной безопасности. Кроме того, людям было важно узнать о наших достижениях в области ремонта дорог, инфраструктуры и социальных объектов. Вместе с тем, проблемы еще остаются, и нам об этом известно, так что работа продолжится для решения всех вопросов. Вместе мы справимся! – подытожил он. 
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