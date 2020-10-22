Додон: Мы обеспечим нашим гражданам достойную жизнь и лучшие условия (ВИДЕО)

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Игорь Додон побывал сегодня и в Чимишлии. Он пообщался с жителями райцентра, выслушал их просьбы о хорошо оплачиваемой работе, повышении пенсий, качественных дорогах и чистой окружающей среде.

– Проблемы людей я знаю и потому убежден, что вместе мы их решим. Мы обеспечим нашим гражданам достойную жизнь и лучшие условия, – отметил он. Позже Додон посетил село Михайловка, где также встретился с жителями. Ими были заданы похожие вопросы, на которые были даны развернутые ответы и озвучены конкретные предложения.

Побывал он и в сёлах Троицкое и Порумбрей. Местные жители обозначили ряд приоритетных вопросов, которые необходимо решить. Кандидат отметил, что хорошие начинания и проекты будут продолжены.

Стоит отметить, что всего сегодня Игорь Додон провёл девять продуктивных встреч в Тараклийском и Чимишлийском районах. – Только совместными усилиями мы сможем создать благополучное будущее для всех граждан нашей страны. Вместе мы справимся! – подытожил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.