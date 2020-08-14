Додон: Мы не станем просить отложить президентские выборы (ВИДЕО)

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Позиция и главы государства, и поддерживающей его Партии социалистов заключается в том, что президентские выборы в Молдове должны состояться, как и было намечено, 1 ноября этого года. “Мы не станем просить отложить их”, – сказал Игорь Додон в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

Додон отметил, что с 1 по 11 сентября станет точно известно, кто будет баллотироваться на должность главы государства, так как кандидаты должны будут подать в ЦИК документы для регистрации инициативных групп. Затем последует сбор подписей, после чего претенденты должны официально зарегистрироваться в предвыборной гонке не позднее 1 октября. Далее стартует предвыборная кампания.

Игорь Додон отметил, что в настоящее время он готовится к представлению отчета о результатах своей деятельности за 3,5 года мандата, а в начале сентября объявит о своем решении по поводу участия в выборах.

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