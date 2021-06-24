Додон: Мы – наследники Победы! Мы помним, мы гордимся! (ВИДЕО)

Додон: Мы – наследники Победы! Мы помним, мы гордимся! (ВИДЕО)
Сегодня – 76-я годовщина Парада Победы на Красной площади. 24 июня 1945 года маршал Победы Георгий Жуков принял парад в ознаменование разгрома нацистской Германии. На брусчатку Красной площади были брошены 200 знамён и штандартов поверженных немецких войск. 

24 июня 2020 года, 75 лет спустя, на Красной площади состоялся юбилейный Парад Победы. Среди этих парадных расчётов были и 75 военнослужащих из Роты почётного караула Национальной армии Республики Молдова.
– Мы – наследники Победы! Мы помним, мы гордимся! – написал председатель ПСРМ Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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