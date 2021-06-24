Додон: Мы – наследники Победы! Мы помним, мы гордимся! (ВИДЕО)

Сегодня – 76-я годовщина Парада Победы на Красной площади. 24 июня 1945 года маршал Победы Георгий Жуков принял парад в ознаменование разгрома нацистской Германии. На брусчатку Красной площади были брошены 200 знамён и штандартов поверженных немецких войск.