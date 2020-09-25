Додон: Мы можем и сделаем Молдову страной, в которой хочется жить!

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Выбирать в руководство страны нужно таких людей, которые знают, как вернуть гражданам уверенность в завтрашнем дне. Об этом глава государства заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Игорь Додон подчеркнул, что его предвыборная платформа будет построена на положительных преобразованиях для Молдовы, документ будет представлен на будущей неделе.



– Самое важное – чего мы хотим, каким мы видим будущее Молдовы. Почти 30 лет она независима, и мы сделали много ошибок за это время. Мы послушали некоторых экспертов, “западников” и разрушили сельское хозяйство, уничтожили экономику, у нас был конфликт на Днестре. За это время мы потеряли треть населения. Основной темой этих президентских выборов должно быть: куда мы идем? Что дальше? Будет ли дальше существовать эта страна, будут ли жить в ней наши дети? На эту тему я готов провести дебаты с кем угодно, – сказал он.

Глава государства выразил уверенность в том, что “мы можем выйти из этого порочного круга” и обеспечить достойное будущее республики.

– Мы можем сделать Молдову страной, в которой хочется жить! Об этом нужно думать и говорить, смотреть, кто и что предлагает. Не верьте тем, кто обещает вам “золотые горы”, бандитам из 90-х, которые ничего в своей жизни не сделали, а сейчас хотят стать большими политиками, не верьте тем, кто машет зарубежными дипломами, всю жизнь работал в НПО и писал отчеты для того, чтобы получить гранты. Если мы хотим построить такую страну, в которой нам хочется жить, где будут жить наши дети и внуки, мы должны хорошо подумать, кому доверяем управление. Нужно делать такие вещи, чтобы люди хотели остаться тут. У нас очень маленькая страна. Через 3-4 года, если мы будем двигаться в том же темпе – с зарплатами, дорогами и так далее – у нас будет совсем другое государство, – добавил Додон.

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