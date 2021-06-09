Додон: Мы конкретными делами доказываем профессионализм, поэтому нам доверяют!

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В селе Верхняя Албота Тараклийского района у Игоря Додона прошла встреча с жителями этого и ряда других населённых пунктов: Нижняя Албота, Виноградовка, Новоселовка и Мусаит. Говорили о разном, но начали с самого важного, а именно: чего достигла команда Партии социалистов к сегодняшнему дню. В частности, решены острейшие проблемы водоснабжения в засушливом регионе; улучшено качество дорог, проведено уличное освещение, проведена канализация.

– Мы конкретными делами доказываем профессионализм и преданность нашей команды, поэтому местные жители нам доверяют! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

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