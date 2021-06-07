Додон: Мы и далее будем уделять максимальное внимание решению проблем простых людей!

Игорь Додон провёл сегодня в Бельцах заседание Северного штаба Избирательного блока коммунистов и социалистов. Участники обсудили ход избирательной кампании, ситуацию на местах и план совместных действий.

Отдельно говорили о предвыборной программе Блока, направленной на борьбу с бедностью и восстановление экономики страны.

– Подчеркнул, что мы и далее будем уделять максимальное внимание решению проблем простых людей, а именно: каждодневных трудностей, о которых нам повествуют сограждане в ходе встреч с ними, а не каких-то выдуманных проблем. С гордостью констатирую, что наши представители в районах полностью поддерживают наши действия и с оптимизмом смотрят в достойное будущее Молдовы, которое мы намерены созидать совместными усилиями с командой профессионалов Блока коммунистов и социалистов, – подчеркнул председатель ПСРМ.