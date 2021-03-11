Додон: Мы говорим “Да” досрочным выборам, но только после стабилизации ситуации с коронавирусом (ВИДЕО)

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Досрочные выборы нужны, но не сейчас. Сначала нужно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса, и только после этого можно вернуться к обсуждениям по этому поводу. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что данное мнение разделяют все депутаты парламента, за исключением фракции партии “Действие и солидарность”.

– Мы говорим “Да” досрочным выборам, но только после стабилизации ситуации с коронавирусом. Обеспечим людей вакцинами, а после вернёмся к обсуждению этого вопроса, – сказал он.

Додон отметил, что только депутаты ПДС не согласны с этим подходом. Они хотят досрочных выборов немедленно. В условиях пандемии настаивать на проведении голосования любой ценой – цинично, подчеркнул председатель ПСРМ.

– Цель Санду – получить как можно больше депутатов. Ей всё равно, сколько ещё людей заболеет. Она руководствуется принципом: “Цель оправдывает средства”, – считает он.

Председатель ПСРМ также считает, что Санду неспособна на диалог.

– Она не пойдёт на диалог, и это её ошибка. Самый вероятный сценарий – что последующие 2-3 месяца ситуацией будет управлять парламент вместе с временно исполняющим обязанности правительством, – добавил он.

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