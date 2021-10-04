Додон: Мы готовы взять на себя ответственность за формирование руководящих органов НСГ

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Председатель ПСРМ встретился сегодня с новоизбранными депутатами Народного собрания Гагаузии, выдвинутыми в кандидаты по спискам Избирательного блока коммунистов и социалистов.

Игорь Додон поздравил всех с избранием, пожелал плодотворной работы на благо жителей Гагаузской автономии и со своей стороны гарантировал им всестороннюю поддержку в начинаниях.

– У нас сформировалась хорошая команда, мы намерены провести переговоры с другими депутатами Народного собрания и готовы взять на себя ответственность за формирование руководящих органов НСГ, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

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