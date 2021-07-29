Додон: Мы готовы провести референдум о судьбе Республиканского стадиона и блокировать строительство на этом участке посольства США (ВИДЕО)

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В Кишинёве может пройти консультативный референдум о судьбе Республиканского стадиона, на котором гражданам предложат высказаться, согласны они или нет с тем, чтобы на этом участке было построено здание посольства США. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон, отметив, что большинство кишинёвцев категорически против уступки этой территории американцам.

– Мы, социалисты, вернули кишинёвцам Республиканский стадион, а вы, ПДС, отдали его американцам. Они завершили то, что начал Плахотнюк. Правильно это или нет? Я считаю, что нет. Нужно, чтобы мы проконсультировались с людьми? Думаю, что да. Если люди потребуют, чтобы мы заблокировали это строительство, в том числе путём проведения протестов, значит, мы это сделаем, – сказал он.

Председатель ПСРМ подчеркнул, что позиция по этому вопросу на всех этапах будет очень жёсткой.

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