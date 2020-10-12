Додон: Мы готовы принять наших коллег по ЕАЭС в Кишиневе

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Игорь Додон уже несколько раз предлагал провести многосторонние встречи Евразийского Экономического Союза на уровне экспертов в Кишиневе. Президент думает, что следующем году это можно будет обеспечить. Об этом он заявил в интервью “РИА Новости”.

– Над проведением встречи на уровне глав государств, правительств или министров иностранных дел будем работать. Думаю, что мы скорее проведем встречу на уровне глав стран, входящих в СНГ, потому что там есть очередность. Но мы готовы принять наших коллег по ЕврАзЭс. Мы первая страна, которая получила статус наблюдателя, я считаю, что это огромный успех, мы готовы принять наших партнеров, – сказал он.

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