Додон: Мы готовы принять наших коллег по ЕАЭС в Кишиневе

Додон: Мы готовы принять наших коллег по ЕАЭС в Кишиневе

Игорь Додон уже несколько раз предлагал провести многосторонние встречи Евразийского Экономического Союза на уровне экспертов в Кишиневе. Президент думает, что следующем году это можно будет обеспечить. Об этом он заявил в интервью “РИА Новости”.  

Над проведением встречи на уровне глав государств, правительств или министров иностранных дел будем работать. Думаю, что мы скорее проведем встречу на уровне глав стран, входящих в СНГ, потому что там есть очередность. Но мы готовы принять наших коллег по ЕврАзЭс. Мы первая страна, которая получила статус наблюдателя, я считаю, что это огромный успех, мы готовы принять наших партнеров, – сказал он. 

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