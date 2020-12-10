Додон: Мы готовы обсудить и определить с ПДС наиболее подходящую дату досрочных выборов

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ПСРМ и Игорь Додон уважают выбор граждан и поддержат шаги избранного президента по роспуску парламента и организации досрочных выборов, а также принятие избранным президентом и ее партией ответственности за управление страной в соответствии с политическими обязательствами, взятыми на себя Майей Санду. Об этом Додон написал на своей странице в соцсети.

Он также подчеркнул, что народное голосование показало, что другие партии, за исключением ПСРМ и ПДС, пользуются очень слабым доверием граждан, и это подтверждает, что парламент в его нынешнем виде больше не представляет граждан и должен быть распущен как можно скорее.

– Мы готовы обсудить это и определить с ПДС наиболее подходящую дату организации досрочных выборов, чтобы они были проведены в соответствии с законом, без политических и непрозрачных игр, не ставя под угрозу процесс управления страной и здоровье граждан, – подчеркнул Игорь Додон.

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