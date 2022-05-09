Додон: Мы гордимся и помним, что сегодня – День Победы. Так было, есть и так будет всегда! (ВИДЕО)

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“Десятки тысяч людей сегодня вышли сегодня на Марш Победы в Кишинёве, несмотря на то, что высшее руководство страны не захотело праздновать 9 Мая. Нам есть, чем гордиться, мы – потомки победителей в самой страшной войне за защиту Родины”, – отметил пятый президент Молдовы Игорь Додон, принявший участие в шествии.

– Я считаю, что не надо ничего бояться. Понимаю, что нынешним властям легче запрещать Георгиевскую ленту, чем помочь пенсионерам, сельхозпроизводителям и т.д. Поэтому они борются с символами. Но мы гордимся и помним, что сегодня – День Победы. Так было последние несколько десятков лет в Молдове, так есть и так будет, – сказал он.

Додон отметил, что сегодня с гордостью, как и все последние годы, надел Георгиевскую ленту. Если за это последует штраф, экс-глава государства намерен оспорить его в суде и даже дойти до ЕСПЧ, если придётся.

– Я думаю, что мы обратимся в судебную инстанцию. Если в стране не будет найдено решение, мы обратимся в ЕСПЧ. Есть такой случай в 2007-2008 гг. в Венгрии, когда был аннулирован подобный закон, так как он не соответствует статье 10 Конвенции по правам человека. Поэтому мы пойдём и защитим нашу позицию, в том числе в суде. Призываю всех граждан РМ, которых будут штрафовать, обращаться к моим юристам, они помогут, – подчеркнул Игорь Додон.

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