Додон: Мы должны уважать наши традиции и веру, а забота о людях – наш главный приоритет! (ФОТО)

Додон: Мы должны уважать наши традиции и веру, а забота о людях – наш главный приоритет! (ФОТО)

Сегодняшняя поездка Игоря Додона в город Бельцы началась с посещения Собора Святых Императоров Константина и Елены, одного из самых монументальных зданий первой половины ХХ века.

– Мы должны уважать национальные ценности, молдавские традиции и христианскую веру, которая является основой молдавской государственности, – отметил независимый кандидат в президенты. 

По пути он зашел в территориальную кассу социального страхования. Игорь Додон поприветствовал присутствующих и подтвердил твердое намерение своей команды поддерживать пожилых, социально уязвимых граждан и людей с ограниченными возможностями.

– Забота о людях – наш главный приоритет! – заверил он. 

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