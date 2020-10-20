Додон: Мы должны уважать наши традиции и веру, а забота о людях – наш главный приоритет! (ФОТО)

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Сегодняшняя поездка Игоря Додона в город Бельцы началась с посещения Собора Святых Императоров Константина и Елены, одного из самых монументальных зданий первой половины ХХ века.

– Мы должны уважать национальные ценности, молдавские традиции и христианскую веру, которая является основой молдавской государственности, – отметил независимый кандидат в президенты.

По пути он зашел в территориальную кассу социального страхования. Игорь Додон поприветствовал присутствующих и подтвердил твердое намерение своей команды поддерживать пожилых, социально уязвимых граждан и людей с ограниченными возможностями.

– Забота о людях – наш главный приоритет! – заверил он.

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