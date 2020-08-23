Додон: Мы должны сохранить на века память о воинах-освободителях, об их героизме, мужестве и преданности Отечеству!

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По случаю отмечаемой в эти дни 76-й годовщины Ясско-Кишиневской операции Игорь Додон вместе с Послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, депутатами Парламента Республики Молдова, ветеранами Великой Отечественной войны принял участие в памятной церемонии на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм».

Благодаря Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 года территория Молдовы была полностью освобождена. И то, что представляет собой наше государство сегодня, то, что представляет собой Европа в целом, обязано в том числе операции на Шерпенском плацдарме, отметил президент.

В освободительной борьбе и во время данной операции офицеры и генералы проявили беспрецедентный героизм и военное мастерство. Только в августе 1944 года около 20 тысяч солдат и офицеров 2-го и 3-го фронтов Красной Армии были награждены орденами и медалями за проявленное мужество и отвагу, подчеркнул Игорь Додон.

– С сожалением констатирую, что, чем дальше мы уходим от трагедии той войны, тем труднее нам полностью осознать исключительные человеческие качества, присущие каждому солдату и офицеру армии освободителей. Поэтому наша моральная ответственность – преклониться перед солдатами, завоевавшими для нас свободу на молдавской земле, – заявил он.

Глава государства также отметил, что мемориальный комплекс в Шерпенах по праву стал памятником всему народу. Президент убеждён, что, невзирая на время, Мемориальный комплекс останется одним из главных символов патриотического воспитания наших детей и внуков.



– Я несказанно рад, что среди нас остались ветераны той страшной войны. Мы преклоняемся перед ними и павшими воинами, сражавшимися за эту землю. А сами мы должны твердыми действиями сохранить на века память о воинах-освободителях, об их героизме, мужестве и преданности Отечеству. Слава героям Великой Отечественной войны! – подытожил он.