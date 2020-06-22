Додон: Мы должны помнить о беспримерном подвиге тех, благодаря кому мы живем под мирным небом!

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79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, самая масштабная и кровопролитная составная часть Второй Мировой войны. Сегодня в нашей стране, как и в других бывших советских республиках, затронутых той страшной войной, отмечают День памяти жертв фашизма.

Молдова одной из первых приняла на себя удар наступавших Вооруженных сил нацистской Германии, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон. Уже к середине августа 1941 года вся территория нашей республики была захвачена, в стране воцарился жесточайший оккупационный режим, сопровождавшийся депортацией и уничтожением еврейского населения, разграблением предприятий, террором в отношении мирных жителей.

– Наши предки ценой огромных потерь сумели освободить Молдову, как и все оккупированные территории СССР и страны Европы, от нацистских агрессоров. Советский народ, в составе которого были и молдаване, потеряли 27 млн. человек, поэтому мы должны помнить о беспримерном подвиге наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем под мирным небом. Вечная память погибшим! – подчеркнул он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.