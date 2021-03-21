Додон: Мы должны оставить потомкам красивую, зелёную Молдову! (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с депутатами Владом Батрынчей и Владимиром Односталко, а также супругой Галиной и младшим сыном Никушором Игорь Додон отправился сегодня в Вадул-луй-Водэ, где активисты «Молодой гвардии» провели высадку трех тысяч саженцев липы, каштана и клёна. Председатель ПСРМ и члены его семьи присоединились к Национальной кампании по озеленению, проводимой молодогвардейцами в партнёрстве с Moldsilva. Акция продлится до 20 апреля и охватит 13 районов страны.

На своей странице в соцсети Игорь Додон напомнил, что осенью прошлого года по его президентской инициативе в Молдове началась общенациональная кампания по озеленению родного края. В рамках этой акции совместно с Moldsilva и местными властями удалось высадить десятки тысяч молодых деревьев по всей стране, включая столицу. А нынешней весной, с началом полевых работ, возобновляется и кампания по озеленению.

– То, что мы делаем сейчас, поможет нашей стране в будущем. Мы должны оставить потомкам красивую, зелёную Молдову! – уверен Игорь Додон.



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