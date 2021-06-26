Додон: Мы должны любой ценой сохранить мир на земле и помнить о подвиге наших героических предков (ФОТО, ВИДЕО)

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По приглашению Славянской правозащитной организации «Вече» вместе с министром обороны Республики Молдова, бригадным генералом Виктором Гайчуком, представителями российского посольства и другими официальными лицами Игорь Додон принял участие в церемонии открытия отреставрированного воинского памятника-захоронения в городе Корнешты Унгенского района.

Проект реализован по инициативе организации «Вече» при финансовой поддержке Посольства России в Молдове, Унгенского районного совета и мэрии города Корнешты. На монументе увековечены имена более 100 советских воинов, уроженцев этих мест, отдавших жизни при освобождении Молдовы от фашизма.

– По прибытии в город Корнешты вначале возложили цветы к расположенному у здания мэрии памятнику советским воинам, павшим в боях с фашистскими захватчиками летом 1941 года, а затем к отреставрированному мемориалу. Почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Выразили единое мнение: нам нужно любой ценой сохранить мир на нашей земле и помнить о подвиге наших героических предков, чтобы никогда не допустить повторения ужасов войны, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

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