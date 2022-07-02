Додон: Мы должны гордиться нашей историей. Мы потомки Штефана чел Маре и мы обязаны хранить и продвигать оставленные им нам в наследство ценности!

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Сегодня исполнилось 518 лет со дня смерти великого господаря Штефана чел Маре. Этот выдающийся государственный деятель правил страной 47 лет – с 1457 по 1504 год. Был талантливым дипломатом и прославленным полководцем, искренне любил свою страну и боролся за неё.

В знак высокого признания его выдающейся роли в истории Молдовы, будучи главой государства, Игорь Додон объявил 2018-й год – Годом Штефана чел Маре. В связи с этим в областях истории, культуры, образования и спорта состоялись десятки мероприятий: выставки, посвящённые великому господарю, научные конференции, спортивные соревнования, были написаны научные работы, состоялись концерты, были сняты фильмы, прошли различные тематические конкурсы. В то же время из Турции и из Греции, со Святой горы Афон, были привезены исторические и церковные реликвии, связанные со Штефаном Великим, которые были выставлены в Молдове.

– Мы должны гордиться нашей историей. Мы потомки Штефана чел Маре и мы обязаны хранить и продвигать оставленные им нам в наследство ценности: молдавскую идентичность, государственность, православие. Мы выживем как государство, только если будем чтить память наших великих предков, – отметил экс-президент на своей странице в соцсети.

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