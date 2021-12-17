Додон: Мы должны беречь память о подвигах наших предков, освобождавших Молдову от фашизма!

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Игорь Додон возмущён решением полпредства Республики Молдова в ООН воздержаться при голосовании на Генеральной Ассамблее по резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Резолюция была предложена Российской Федерацией и поддержана 130 государствами. «Против» проголосовали только две страны – США и Украина, еще 49 воздержались. Председатель ПСРМ считает, что решение воздержаться было продиктовано властями в Кишиневе внешними западными кураторами и в данном случае равносильно отказу, поскольку на обсуждение была вынесена крайне важная проблема: попытки реабилитации нацизма.

– Мы должны беречь память о подвигах наших предков, освобождавших Молдову от фашизма. Любые попытки самоустраниться от борьбы с неонацизмом, ксенофобией и расизмом ведут к усилению этих негативных явлений, недопустимых в нашем многонациональном обществе, – подчеркнул он.

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