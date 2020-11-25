Додон: Мы добились того, что в проекте бюджетно-налоговой политики на 2021 год впервые не предусмотрено повышение налогов

Додон: Мы добились того, что в проекте бюджетно-налоговой политики на 2021 год впервые не предусмотрено повышение налогов

Бюджет следующего года должен быть социально ориентированным, а инвестиции в инфраструктуру необходимо продолжить. Об этом сегодня Игорь Додон говорил на встрече с депутатами парламентской фракции ПСРМ. 

– Мы с депутатами-социалистами настояли на том, что в проекте бюджетно-налоговой политики на 2021 год впервые не предусмотрено повышение налогов, даже несмотря на то, что мы находимся в период кризиса. В то же время я выступил за необходимость налогового стимулирования определенных секторов экономики, чтобы помочь им как можно скорее выйти из кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, – подчеркнул глава государства. 

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