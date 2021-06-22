Додон: Мы делали и будем делать всё, чтобы не предать забвению события той ужасной войны! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял участие в работе республиканской научно-практической конференции, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны. Организаторы мероприятия – Союз офицеров Республики Молдова, Национальный координационный комитет «Победа» и представительство Россотрудничества (Российский центр науки и культуры) в Республике Молдова.

В рамках конференции прошла презентация новой книги известных молдавских историков, докторов наук Виктора Гайчука и Бориса Шаповалова «1941. Вторжение. Документы и материалы к 80-летию начала Великой Отечественной войны». Игорь Додон приветствовал издание этого научного труда, основанного на реальных фактах и документах.

⁃ Мы делали и будем делать всё, чтобы не предать забвению события той ужасной войны. 22 июня 1941 года – памятная и печальная дата в истории нашего народа, день начала Великой Отечественной войны, день памяти и скорби по тем, кто не вернулся из боя. Мы помним и чтим память о тех 650 тысячах уроженцев Молдовы, отдавших свои жизни ради Победы и освобождения Европы от фашизма, – подчеркнул председатель ПСРМ.

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