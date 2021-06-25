Додон: Мы будем настаивать на углублении сотрудничества с ЕАЭС (ВИДЕО)

Додон: Мы будем настаивать на углублении сотрудничества с ЕАЭС (ВИДЕО)

Движение в сторону Евразийского экономического союза председатель ПСРМ считает перспективным. Об этом он заявил в интервью телеканалу “Россия 24”.  

– ЕАЭС – это наш традиционный, основной рынок. Нас здесь понимают, нас здесь знают, здесь ждут наши товары. Поэтому, я считаю, что ни в коем случае мы не можем себе позволить повернуться спиной или уйти с этого рынка, либо выйти из СНГ, либо не сотрудничать с ЕАЭС…Мы подали в прошлом году заявление на получение статуса члена Банка развития ЕАЭС, и мы будем двигаться в этом направлении. Я думаю, что после выборов будет наше правительство, наше парламентское большинство, и мы будем настаивать на углублении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, – сказал он. 

Напомним, ранее по инициативе Игоря Додона Республика Молдова стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС.

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