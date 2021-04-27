Додон: Мы будем бороться за молдавский язык. Если нужно будет – вытащим всю страну (ВИДЕО)

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“Подавляющее большинство граждан считает, что государственный язык РМ – молдавский, и менять его на румынский мы не позволим”, – заявил Игорь Додон в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

– Чтобы изменить название языка, нужно изменить Конституцию. А для этого нужно 67 голосов. 67 голосов у Майи Санду и её партнёров не будет. Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить молдавский язык для наших детей и внуков. Это принципиальная позиция, и мы ни на шаг не отступим, – сказал он.

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