Додон – молодёжи страны: Молдове нужны вы, ваша энергия, творчество, ваши идеи и участие!

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Сегодня отмечается Национальный день молодёжи. В связи с этим Игорь Додон поздравил всех молодых людей страны, отметив, что они – одна из важнейших категорий населения, с которой связаны большие надежды.

– Сегодня как никогда важно, чтобы государство создавало для вас необходимые условия для развития и самоутверждения здесь, у нас дома. Молдове нужны вы, ваша энергия, творчество, ваши идеи и участие! Я отец троих сыновей, поэтому очень хорошо знаю, с какими чаяниями и проблемами вы сталкиваетесь, – подчеркнул он.

Игорь Додон напомнил, что, будучи в должности Президента Республики Молдова, он поддерживал все инициативы по продвижению молодёжи, выступал за привлечение выпускников молдавских и зарубежных вузов в руководящие структуры страны, и они работали, в том числе в президентском аппарате. Став руководителем Молдавско-Российского делового союза, Додон определил одной из целей структуры сосредоточение на поддержке молодых предпринимателей при запуске ими различных стартапов, а также на привлечении инвестиций для реализации инициированных ими проектов.

– Дорогие друзья, я призываю вас быть амбициозными и настойчивыми в достижении своих целей и успешно преодолевать все препятствия в жизни. Через тернии к звёздам! – подытожил Игорь Додон.

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