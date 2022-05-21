Додон: Молдове нужен мир, а не НАТО-вский план войны! 

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“НАТО нам не надо! Желаем всем ястребам войны с Запада, и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие – ни для нападения, ни для защиты. Пусть они все будут благоразумны и не провоцируют конфликты на нашей земле. И пусть логика мира, а не логика войны руководит их разумом”. Так пятый президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал планы Запада вооружить нашу страну по стандартам НАТО.

– Хочу им всем напомнить, что Молдова – нейтральное государство, и в этом наше основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. А военная “помощь” от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечёт горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков. Нам этого не надо! Молдове нужен мир, а не НАТО-вский план войны! – подчеркнул Додон.

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