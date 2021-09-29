Додон: Молдова вошла в историю европейского футбола!

Додон: Молдова вошла в историю европейского футбола!

«Тираспольский «Шериф» сотворил чудо, сенсацию, подарил всей Молдове футбольную сказку», – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

– Но это уже реальность: на легендарном стадионе Santiago Bernabeu «Шериф» одержал фантастическую победу над великим клубом – мадридским «Реалом»! Итоговый результат 2:1 в пользу тираспольских футболистов! «Шериф» одерживает вторую победу подряд и уверенно занимает первое место в отборочной группе! От души поздравляю всех молдавских болельщиков и искренне благодарю тираспольский клуб за невероятный футбольный праздник! Ждем новых побед! – отметил Игорь Додон.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md