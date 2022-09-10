Додон: Молдова уверенно сохраняет лидерство в топе позора, демонстрируя самую высокую инфляцию в Европе

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Инфляционные процессы усиливаются, о чём свидетельствуют официальные данные о динамике потребительских цен за август. Обычно в летний период цены у нас не росли, а порой и снижались. Теперь настали «другие» времена, когда инфляции всё равно, лето или зима на дворе, пишет в своём блоге экс-президент страны Игорь Додон. Он отмечает, что услуги за год подорожали уже на 45%, и это далеко не конец. Предстоят новые подорожания природного газа, отопления, электричества и других, увеличить стоимость которых пока ещё не успели.

– Инфляцию в 34,3% власти решили «прикрыть» повышением зарплат бюджетников «аж» на 5,5%. Более 200 тысяч сотрудников или 30% от числа всех трудоустроенных граждан Молдовы задействованы в бюджетном секторе. Для них этот год – самый «чёрный» в истории. Они будут долго о нём помнить и рассказывать своим детям и внукам о «хороших временах», свалившихся им на головы, – отмечает политик.

На представленном им графике видно, что Молдова возглавляет топ-20 европейских стран с самой высокой годовой инфляцией в августе. Власти страны данные заявления пока не прокомментировали.

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