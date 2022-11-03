Додон: Молдова снова в «топе позора» Европы. Дороже, чем у нас, электроэнергия только в Греции

Всего за год из государства с самой дешёвой электроэнергией в Европе Молдова превратилась в страну с самой дорогой электроэнергией и самым бедным населением. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Он отмечает, что вчера граждане Молдовы получили очередной удар от власти, которая повысила цену на электроэнергию в четвёртый раз менее чем за год. Так, тариф на электроэнергию вместе с НДС отныне составляет 5,15 лея/кВтч для центра и юга страны и 5,19 лея/кВтч для населения севера республики.

– Менее чем за год тарифы выросли в 3,2 раза. Это самый большой рост за всю историю Молдовы и беспрецедентное повышение во всей Европе, где тарифы на электроэнергию, по данным Евростата, выросли за год в среднем на 40% или в 8 раз меньше, чем у нас. В Европе тоже есть страны с двукратным повышением тарифов, но такого роста, как у нас, нет ни у кого.

Многие забыли, но после 2016 года в Молдове произошло явление, с которым мы раньше не сталкивались. Спустя 25 лет непрерывного роста цен впервые в истории страны было зафиксировано снижение тарифов – как на электроэнергию, так и на природный газ. Так, тариф на электроэнергию снизился на 22%, с 2,33 лея/кВтч, до вступления в должность президента страны, до 1,81 лея/кВтч на момент ухода с поста. Природный газ за тот же период подешевел на 40% – с 7,75 лея/м3 в начале президентского мандата до 4,64 лея/м3 в конце мандата, в 2020 году.

Если в прошлом году Молдова была на 2-м месте в рейтинге стран Европы с самыми низкими ценами на электроэнергию (дешевле она была только в Украине), то сейчас мы оказались в «топе позора» в Европе.

Сегодня, после утверждения новых тарифов, только в одной стране Европы цена на электроэнергию выше, чем у нас, – в Греции.

А если принять во внимание размер зарплат в Молдове и остальных европейских странах, то нынешний тариф на электроэнергию – это чистый геноцид народа Молдовы и результат неспособности действующей власти справиться с энергетическим кризисом.

Энергетический кризис во всей Европе, а тариф в 0,27 евро/кВтч только у нас, – подчеркнул экс-президент.