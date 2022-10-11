Додон: Молдова продолжает “доминировать” в топе европейских стран с самой высокой инфляцией

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В сентябре она достигла 33,97% – гораздо больше, чем в других странах списка. Экс-президент страны ожидает, что эта тенденция продолжится: в октябре инфляцию продолжит подпитывать рост цен на газ, отопление и электроэнергию.

При этом средняя заработная плата в экономике в этом году выросла незначительно, ниже уровня инфляции, что приводит к снижению покупательной способности населения по сравнению с прошлым годом. По нашим оценкам, покупательная способность населения в этом году будет минимум на 16% ниже по сравнению с прошлым годом. Это самое существенное снижение с 1994 года. Даже в кризис 1998-1999 годов покупательная способность населения не падала так резко, отмечает Игорь Додон.

Но тяжелее всего, по его словам, придётся бюджетникам, которым в этом году положена самая маленькая прибавка к зарплате – всего 5,5%. Таким образом, покупательная способность бюджетников в этом году снизится на 27%. Иными словами, в этом году на среднюю зарплату они могут позволить себе купить на 27% меньше товаров, чем в прошлом году.

Учитывая, что доходы населения не позволяют делать покупки хотя бы на уровне прошлого года, единственным выходом для людей остаются кредиты, с помощью которых они могут пережить зиму. Но и здесь власти в полной мере продемонстрировали свою некомпетентность, считает бывший президент. Таким образом, с июля были неоправданно ужесточены условия кредитования, а вместе с повышением базовой ставки процесс кредитования физических лиц практически остановился. В условиях кризиса, отсутствия доходов, отсутствия повышения заработной платы в бюджетной сфере правительство приняло решение практически запретить кредитование населения.

⁃ В результате более 600 тысяч семей в Молдове с ужасом ждут зиму и не представляют, как будут спасаться от морозов. Страшно ещё и то, что власти понятия не имеют, что делать, а всё, что они сделали до сих пор, только усложнило финансовое положение населения. Инфляция в Молдове – не простой показатель. Он иллюстрирует некомпетентность и антисоциальную политику власти. Единственный выход в этой ситуации – отставка в полном составе действующего руководства страны и организация досрочных президентских и парламентских выборов, – подытожил Игорь Додон.

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