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Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что республика потеряет часть своих территорий, если будет ускоренно интегрироваться в Евросоюз без консультаций с регионами.

– Что такое европейская интеграция? <…> Это точно будет без Приднестровья, Приднестровье на это не пойдёт. Это точно будет без Гагаузии на юге, там сказали, что на это тоже не пойдут. У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий, – сообщил Додон в показанном в пятницу интервью телеканалу “Россия-24”.

Он также считает, что обещанное Евросоюзом и США его стране оружие будет в итоге направлено против России.

– А зачем нам оружие сейчас? Если покупаешь оружие, то оно должно на каком-то этапе куда-то стрелять. Понятно, что западное оружие в Молдове будет предназначено для стрельбы не по Западу, – сказал экс-глава Молдовы.

Додон считает, что Молдова интересна для Запада исключительно как часть единого геополитического фронта против России, а экономические интересы республики находятся далеко не на первом плане.

– [Проевропейские власти Молдовы] пытаются быть хорошими, чтобы их похлопали по плечу наши западные так называемые партнёры: Европейский союз и Соединенные Штаты. Поэтому даже если бы [президент] Майя Санду и хотела бы поехать в Москву и договориться по газу, ей просто не позволили бы. Западу важно и интересно, чтобы Молдова была в составе единого геополитического фронта, который мы видим, – полагает он, сообщает ТАСС.

Представители руководства страны данные заявления пока не прокомментировали.

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