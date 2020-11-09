Додон: Молдова обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо развивать и максимально использовать (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, в Международный день мировых рекордов, Игорь Додон принял участие в презентации «Маршрута рекордов Гиннеса в Республике Молдова – 2020», состоявшейся в Галерее коллекций Петру Костина в Яловенах. Маршрут, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса, уникален как для Республики Молдова, так и для всего мира.

Он включает пять уникальных туристических достопримечательностей: самую большую коллекцию подков; самую большую подземную коллекцию вин; самую большую карту Молдовы, выложенную монетами; самое глубокое подземное производство шампанского; самый длинный подземный маршрут винного туризма и др. Глава государства приветствовал присутствовавших на мероприятии гостей и экономических агентов в сфере туризма.

– Мы оказали им полную поддержку, чтобы повысить привлекательность нашей страны как туристического направления. Республика Молдова обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо развивать и максимально использовать. Твёрдо убежден в том, что запуск маршрута, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, будет стимулировать туристические агентства и туроператоров к более активному продвижению национальных культурных и туристических ценностей, а также к использованию потенциала местного туризма на региональном и международном уровне, – подчеркнул Игорь Додон.

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