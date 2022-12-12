Додон: Молдова не выживет без сотрудничества с СНГ и Россией

Экономика Молдовы не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Такое мнение в понедельник корреспонденту ТАСС выразил бывший президент республики Игорь Додон.

– Я всегда выступал за расширение сотрудничества с СНГ и ЕАЭС, стратегические отношения с Россией, так как без этого наша страна не выживет экономически, социально, энергетически. К сожалению, после прихода к власти президента Майи Санду и её партии “Действие и солидарность” Молдова после Украины стала второй страной, которая не участвует в заседаниях СНГ, блокировано сотрудничество с Россией, хотя там можно было решить много вопросов, в первую очередь тех, которые касаются экономики. Не используется и платформа ЕАЭС, где при моём президентстве мы получили статус наблюдателя. Такая политика проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны, – сказал он.

Подобный подход, подчеркнул Додон, привёл к тому, что многие молдавские экспортёры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, а экономика страны оказалась в тяжелейшем за последние годы кризисе.

– Меня иногда называют пророссийским политиком, хотя я промолдавский и считаю, что наша небольшая страна, в Конституции которой прописан статус нейтралитета, должна дружить, развивать отношения и с Западом, и с Востоком. Но с Россией нам необходимо выстраивать отношения стратегического партнёрства, несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы оказались в связи с конфликтом на Украине, – добавил экс-президент.

По его словам, заменить российский рынок по ряду товарных позиций республике невозможно.

– Если он слишком долго будет закрыт, у нас встанут целые отрасли экономики, в которые за последние годы были инвестированы миллиарды долларов, – пояснил Додон.

Он также отметил, что “одна из главных причин тяжелейшего кризиса в экономике Молдовы – цены на энергоресурсы, которые также зависят от отношений с Россией”, обратив внимание, что Венгрия, Сербия и другие европейские страны покупают газ в несколько раз дешевле, чем РМ.

Президент Молдовы Майя Санду накануне заявила, что власти не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идёт о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. По её словам, правительство заинтересовано продолжать прагматичное сотрудничество и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако глава Молдовы пока ни разу не принимала участия в заседаниях СНГ, а с марта нынешнего года, как заявил глава МИД РМ Нику Попеску, сотрудничество с Россией приостановлено. В бюджете на 2023 год, который начал обсуждать парламент, правительство впервые не заложило средств на финансирование представительства в Молдове главного телеканала СНГ “Мир”, соучредителем которого является республика. С 9 апреля текущего года власти запретили ретрансляцию этой телекомпании на время действия режима ЧП введённого после начала событий на Украине.

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