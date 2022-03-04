Додон: Молдова не станет членом ЕС в ближайшие десятилетия

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Пятый президент страны отметил, что вчерашнее заявление о вступлении Молдовы в ЕС является одной из программных целей партии власти и не отражает мнение большинства граждан Республики Молдова. Такие решения, напомнил он, принимаются на общенациональных референдумах.

– Эти громкие пиар-акции останутся на бумаге, и даже если Молдова когда-то получит статус кандидата на вступление в ЕС, членом Европейского союза наша страна не станет в ближайшие десятилетия (такие страны как Турция, Черногория, Северная Македония, Албания, Сербия и т.д. десятки лет назад получили статус кандидата, но так и не стали членами ЕС, и перспектив в обозримом будущем нет), – подчеркнул он в своём Телеграм-канале.

Напомним, вчера руководство страны подписало заявку на вступление Молдовы в ЕС. Немногим ранее это сделали Украина и Грузия. В то же время “канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдовы и Украины — не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас”.

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