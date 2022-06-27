Додон: Молдова может исчезнуть как государство из-за навязываемой Западом конфронтации с Россией

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Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. Об этом на своей странице в соцсети пишет пятый президент Молдовы Игорь Додон. Он отмечает, что Молдове отведена роль пешки на геополитической доске Запада, а из-за проводимой русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнёрами на Востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий. Как следствие, Молдова как независимое государство может исчезнуть.

Игорь Додон подчеркнул, что некоторые мечтают о той Европе, которой на самом деле уже нет. Так, если в 2005 году Европа привлекала молдаван зарплатами, пенсиями, дорогами, свободами, правами и качественными европейскими услугами, сегодня в политике ЕС преобладают геополитическая истерия, русофобия и борьба с традиционными ценностями, констатирует он.

– Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. На самом деле, мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины. А спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ и с политическим режимом ПДС, становящимся диктаторским и грубо нарушающим все фундаментальные свободы, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада. Последствия же для нашей страны могут стать трагическими. Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнёрами на Востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий. Как следствие, Молдова как независимое государство может исчезнуть. Граждане должны понять, что мы не вступим в ЕС ещё как минимум десятилетие или два, а, возможно, и никогда, но уже в ближайшие месяцы пострадаем из-за безответственной и агрессивной политики руководства страны, которое, согласно последним декларациям, намерено присоединиться к санкциям Запада против России. Война Запада с Россией – не наша война. Молдавская политика должна основываться на принципах суверенитета и нейтралитета, на выгодных отношениях с Востоком и с Западом, с учётом национального интереса. Иначе мы уничтожим себя экономически и можем исчезнуть как государство, – подытожил Додон.

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