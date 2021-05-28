Додон: Молдова категорически не должна присоединяться к санкциям Запада против Беларуси (ВИДЕО)

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Молдова не должна присоединяться к санкциям Запада против Беларуси, как этого требуют американцы и европейцы, так как это поставит под угрозу многолетнее сотрудничество РМ с этой страной. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ выступает категорически против участия Молдовы в геополитических играх Запада против тех или иных стран.

– А почему мы должны присоединяться к этим санкциям? Какое отношение мы имеем к санкциям Запада против Беларуси? Мы – маленькая страна, и должны дружить со всеми: и с Беларусью, и с США, и с ЕС, и с Российской Федерацией. Что мы получим, кроме того, что один посол скажет президенту: “Браво! Молодец”? Мы, граждане, что выиграем от этого? – сказал он.

Додон отметил, что ежегодный товарооборот Молдовы и Беларуси составляет 180-200 млн долларов. Беларусь занимает седьмое место среди торговых партнёров нашей страны и первое место среди стран, в которые Молдова экспортирует свои вина.

– Мы экспортируем фрукты, овощи, консервы, импортируем трактора, троллейбусы, автобусы. Что вы предлагаете? Заблокировать всё это, потому что этого требуют американцы и европейцы? Я категорически против. Остановить перелёты и так далее? К чему это приведёт? Кто-то в Европе, может быть, похлопает, а мы что от этого выиграем? Это называется внешнее управление, – подчеркнул лидер ПСРМ.

Игорь Додон добавил, что политика – личное дело Беларуси, а что касается экономики и социальной жизни – председатель Партии социалистов всегда говорил и продолжает считать, что нам нужно брать с этой страны пример.

– Я категорически против того, чтобы Молдова присоединялась к санкциям против любой страны. Если США вводят санкции против России, я против того, чтобы мы к ним присоединялись. Или если Россия ввела бы санкции против США, я был бы тоже против того, чтобы мы к ним присоединились. Думаю, что мою точку зрения разделяют большинство граждан, – подытожил Игорь Додон.

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