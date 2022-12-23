Додон: Молдова должна выстраивать стратегические отношения с Россией

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Бывший президент Молдовы, председатель общественной организации “Молдавско-российский деловой союз” Игорь Додон выступает за стратегическое сотрудничество с Россией.

Ранее власти Молдовы уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдова на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

– Молдове нужны стратегические отношения с Россией. Там наш рынок сбыта, там энергоресурсы. Мы не должны присоединяться к антироссийским санкциям. И мы категорически не должны выходить из СНГ, как это собирается сделать Майя Санду (действующий президент страны – ред.) Иначе со всеми странами Содружества у нас будет визовый режим”, – заявил Додон в четверг вечером в эфире кишиневского телеканала N4.

Политик подчеркнул, что прозападный курс “проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны”.

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Додон также отметил, что в молдавском обществе растет градус напряженности, который может вылиться в социальный бунт.