Додон: Молдова должна сохранять диалог с Россией. Почему Венгрия смогла договориться о приемлемой цене на газ, а мы нет? (ВИДЕО)

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Молдова не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине, заявил президент страны Игорь Додон.

⁃ Кишинёв мог бы извлечь уроки в связи с ситуацией на Украине. Дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия, член НАТО, Сербия смогли договориться о приемлемой цене на газ, а мы, нейтральная страна, член СНГ – нет? – отметил он.

Додон также выразил возмущение тем, что власти поддержали антироссийские санкции.

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