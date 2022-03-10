Додон: Молдавско-Российский деловой союз поможет экономическим агентам Молдовы и России организовать новые маршруты для продолжения сотрудничества

Додон: Молдавско-Российский деловой союз поможет экономическим агентам Молдовы и России организовать новые маршруты для продолжения сотрудничества
Исходя из того, что логистические и транспортные коридоры через Украину в настоящее время закрыты, сегодня председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон и вице-председатель организации Вадим Юрченко провели встречи с представителями Международного свободного порта Джурджулешты и Союза транспортников и дорожников Молдовы.  

Стороны детально обсудили и проработали возможности проведения экспортно-импортных операций между Республикой Молдова и Российской Федерацией транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу и Беларусь в РФ или через порт Джурджулешты в Новороссийский морской торговый порт.
– Молдавско-Российский деловой союз сделает всё возможное, чтобы помочь экономическим агентам Молдовы и России как можно быстрее организовать новые маршруты для их дальнейшего сотрудничества, — отметил по итогам проведённых бесед Игорь Додон. 
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