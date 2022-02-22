Додон: Молдавско-Российский деловой союз не будет заниматься ни политикой, ни геополитикой (ВИДЕО)

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Молдавско-Российский деловой союз не будет инструментом политических заявлений и баталий. Об этом сказал Игорь Додон, отвечая на просьбу прокомментировать признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

– От лица нашего бизнес-союза никаких политических заявлений не будет. Нельзя превращать этот экономический инструмент в инструмент политических заявлений и баталий. Если вас интересует моё личное мнение – я вам его скажу на другой площадке, не на этой…С экономической точки зрения нас эти события волнуют, с политической мы их комментировать не будем, – сказал он.

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