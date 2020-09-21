Додон: Молдавский народ бережно хранит память о пребывании Пушкина на нашей земле (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства отправился этим утром в кишиневский Дом-музей Александра Сергеевича Пушкина, где великий русский поэт проживал в первые месяцы своей бессарабской ссылки, которая началась ровно 200 лет назад, 21 сентября 1820-го.

К сегодняшнему дню был завершен первый этап реконструкции мемориального домика – капитальный ремонт кровли. До конца года предстоит провести внутренние отделочные работы и отремонтировать фасад. Игорь Додон поблагодарил строительную компанию за качественные работы, проведенные в рекордные сроки – всего за два месяца.

– Напомню, что средства на реконструкцию выделил российский бизнесмен Игорь Чайка в знак многовековой дружбы между нашими народами, одним из символов которой и является Пушкин. Именно здесь русский поэт создал целый ряд своих произведений, именно в Кишинёве он начал писать роман «Евгений Онегин», дружил с классиками молдавской литературы: Константином Негруцци и Константином Стамати. Молдавский народ бережно хранит память о пребывании великого русского поэта на нашей земле, – отметил президент на своей странице в соцсети.

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