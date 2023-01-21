Додон: Молдаване никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России

0

Пятый президент страны прокомментировал последнее заявление Майи Санду относительно возможности вступления нашей страны в НАТО.

– Майя Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО – вопреки прописанному в Конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающему категорически против присоединения к этой военной структуре, – отметил он.

Додон подчеркнул, что очередное опасное заявление президента последовало во время визита Санду в Давос, где она в том числе встретилась с сыном миллиардера Сороса, приведшего её к власти. Очевидно, что Санду внедряет в Молдове его сценарий, и вступление в НАТО – один из его пунктов, считает политик.

– Подобные декларации Майи Санду снова демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы. Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чём свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России, – подытожил Игорь Додон.

В администрации Майи Санду данную точку зрения пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.