Додон: Молдаване хотят мира и сохранения нейтралитета. Никакого НАТО нам не надо (ВИДЕО)

Додон: Молдаване хотят мира и сохранения нейтралитета. Никакого НАТО нам не надо (ВИДЕО)

Пятый президент Молдовы назвал очень опасными последние заявления представителей руководства страны, допускающих возможность отказа от нейтралитета и вступления Молдовы в НАТО. 

– В последнее время мы всё чаще слышим заявления представителей руководства страны о нейтралитете и о возможности вступления в НАТО. Так, например, Дорин Речан недавно заявил, что приоритетом номер 1 для него является демилитаризация Приднестровья. Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну? Это очень опасно. Граждане Молдовы хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье, – заявил Додон. 

В руководстве страны данные декларации пока не прокомментировали.

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