Додон: Мою супругу вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить обвинение

Прокуроры вручили повестку супруге Игоря Додона и пригласили в прокуратуру, чтобы выдвинуть ей обвинение, после того как её остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети. Додон предположил, что за его женой следят нон-стоп.

– Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников.

Повторю и ещё раз обращаюсь к Майе Санду и её прокурорам – выплёскивайте свою ненависть и комплексы на меня лично, а супругу, детей и семью оставьте в покое.

Некоторые вещи не прощаются. И обязательно придёт время, когда вы ответите за все эти беззакония, – отметил он.