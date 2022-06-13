Додон: Мою супругу вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить обвинение

Додон: Мою супругу вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить обвинение

Прокуроры вручили повестку супруге Игоря Додона и пригласили в прокуратуру, чтобы выдвинуть ей обвинение, после того как её остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети. Додон предположил, что за его женой следят нон-стоп.

– Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников. 

Повторю и ещё раз обращаюсь к Майе Санду и её прокурорам – выплёскивайте свою ненависть и комплексы на меня лично, а супругу, детей и семью оставьте в покое. 

Некоторые вещи не прощаются. И обязательно придёт время, когда вы ответите за все эти беззакония, – отметил он.

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