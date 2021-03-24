Додон: Моё мнение – голосовать за правительство Гросу категорически нельзя!

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ПСРМ пока не приняла решение относительно завтрашнего голосования за правительство Игоря Гросу. Оно будет озвучено завтра утром, отметил Игорь Додон в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. Однако лично он считает, что голосовать за кабинет министров Гросу категорически нельзя.

– Как я могу поднять руку за человека, который назвал приднестровцев “сепаратистами”? Против него должно быть уголовное дело за то, что он препятствовал голосованию граждан с молдавскими паспортами – и я буду голосовать за то, чтобы он стал премьером? Меня поймут люди? Конечно же нет! – сказал председатель ПСРМ.

Игорь Додон также отметил, что Гросу обозначил своим приоритетом “тотальную чистку” и замену людей на своих, “с рюкзачками, из Гарварда, которые нифига не понимают”. Это, уверен он, только усугубит кризис.

– Страна горит. Нужны профессионалы, а не горлопаны. Голосовать за это правительство – моё мнение – категорически нельзя. Это правительство закроет всю экономику, разрушит всё, а через пару недель уйдёт в отставку или мы его отправим. Я считаю, что голосовать не надо, но окончательное решение будет принято завтра, – добавил он.

Председатель ПСРМ также выразил уверенность в том, что Молдове нужно профессиональное правительство во главе с Владимиром Головатюком, которое сможет взять ситуацию в свои руки и стабилизировать её.

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