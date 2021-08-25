Додон: Моя задача – сделать ПСРМ эффективной оппозиционной партией, стоящей на страже государственности, нейтралитета и интересов людей

Додон: Моя задача – сделать ПСРМ эффективной оппозиционной партией, стоящей на страже государственности, нейтралитета и интересов людей

“Моя главная забота – сделать так, чтобы ПСРМ стала очень эффективной оппозиционной партией, чтобы она отстаивала суверенитет и нейтралитет страны, защищала граждан от несправедливых решений новой власти, напоминала руководству об ответственности перед людьми, чтобы все обещания, благодаря которым ПДС выиграла выборы, были выполнены подряд, а не выборочно”. Об этом председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью порталу Unimedia. 

Додон отметил, что слишком молод, чтобы задумываться об уходе из политики. Напротив, он сосредоточен на дальнейшем построении “чего-то хорошего, зрелого, с перспективами для Молдовы”.

– Я буду в политике столько, сколько смогу приносить пользу людям, которые за меня голосовали, а их число – очень большое, а это значит, что и моя ответственность перед ними велика…Думаю, что у нас будет много работы, потому что было много популистских обещаний, без финансового покрытия, и мы будем поднимать эти вопросы столько раз, сколько власть будет делать вид, что забыла о них, – пообещал председатель ПСРМ. 

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