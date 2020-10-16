Додон: Моя задача – не обмануть ожидания граждан!

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Рабочий день Игоря Додона завершился в знаменитом курортном посёлке Вадул-луй-Водэ на берегу Днестра. Это любимое место отдыха для многих кишиневцев и не только.

Здесь независимый кандидат в президенты провёл сразу две встречи. Сначала он отправился в санаторий, где на свежем воздухе, очень тепло и душевно пообщался с постояльцами, среди которых много пенсионеров. Говорили на наиболее важные для них темы: индексация пенсий, социальные выплаты, борьба с пандемией и ее последствиями для экономики.

После этого в местном Доме культуры Игорь Додон встретился с жителями Вадул-луй-Водэ. Как и в других населённых пунктах страны, его спрашивали буквально обо всём.

– Люди, как и везде, искренне хотят, чтобы страна процветала, а жизнь была комфортной и обеспеченной. Моя задача – не обмануть их ожидания. Вместе мы справимся! – подытожил он.

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